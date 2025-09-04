В Азербайджане стартовали работы по созданию аккумуляторных систем хранения энергии

Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Энергетика
    • 04 сентября, 2025
    • 11:54
    В Азербайджане начались работы по созданию крупномасштабных Систем батарейного хранения (BESS) для быстрого развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ОАО "Азерэнержи".

    Общая мощность создаваемых "Азерэнержи" систем батарейного хранения составит 250 мегаватт, емкость - 500 киловольт. 

    BESS будут созданы вблизи столицы на территории подстанции 550-киловольтной "Абшерон" и на территории подстанции "Агдаш" напряжением 220 кВ, расположенной в центральной части страны.

    новость дополняется

