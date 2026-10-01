В Азербайджане создана новая компания с участием SOCAR

В рамках соглашения о восстановлении, разработке и долевом разделе добычи на нефтяных месторождениях Балаханы, Сабунчи, Рамана и Кюрдаханы при участии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) создана новая компания - ООО SOCAR Balakhani.

Как сообщает Report, новая коммерческая структура 19 июня этого года зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и SOCAR - город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 121.

Уставный капитал компании составляет 1 000 манатов, законным представителем является Натиг Багиров.

Основной целью создания ООО является обеспечение исполнения прав и обязательств совместной нефтяной компании SOCAR, которая будет выступать в качестве подрядчика в рамках требований Соглашения, в пределах определенной Соглашением доли участия.

Компания будет действовать как совместная нефтяная компания SOCAR в рамках Соглашения по блоку, включающему месторождения Балаханы, Сабунчи, Рамана и Кюрдаханы, и осуществлять соответствующие права и обязательства в рамках определенной доли участия.