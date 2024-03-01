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В Азербайджане снижен акциз и отменена пошлина на импортируемый бензин

В Азербайджане снижен акциз и отменена пошлина на импортируемый бензин Акциз на импортируемый в Азербайджан бензин снижен до одного маната, а таможенная пошлина отменена.
Энергетика
1 марта 2024 г. 11:57
В Азербайджане снижен акциз и отменена пошлина на импортируемый бензин

Акциз на импортируемый в Азербайджан бензин снижен до одного маната, а таможенная пошлина отменена.

Как сообщает Report, Кабинет министров утвердил изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки вывозных таможенных пошлин".

Согласно документу, с первого марта ввозимый в страну бензин освобожден от таможенной пошлины.

Кроме того, Кабмин изменил ставки акцизов на ввозимые в страну подакцизные товары.

В частности, до конца этого года акциз на каждую тонну моторного бензина, за исключением авиационного, снижен с 200 до одного маната, акциз на каждую тонну газойля для специфических процессов переработки и газойля для химических реакций превращений установлен в размере 80 манатов. Акциз на другие газойли снижен до одного маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana idxal olunan benzin üçün aksiz vergisi kəskin azaldılıb, gömrük rüsumu ləğv edilib

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