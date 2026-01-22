В Азербайджане разрабатывается новая госпрограмма по газификации до 2031 года

В Азербайджане разрабатывается новая государственная программа по газификации на период с 2026 по 2030 года.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Асиф Аскеров на заседании комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса.

По его словам, в настоящее время идут обсуждения по данному вопросу, и поддержка комитета может сыграть важную роль в решении существующих проблем.

Аскеров отметил, что вопрос газификации, особенно в Закатальской области, регулярно поднимается на заседаниях комитета и входит в план его работы. Он подчеркнул, что сохранение экологического баланса и использование газификации для решения бытовых проблем населения является одним из приоритетных направлений.