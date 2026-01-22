Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Азербайджане разрабатывается новая госпрограмма по газификации до 2031 года

    Энергетика
    • 22 января, 2026
    • 15:01
    В Азербайджане разрабатывается новая госпрограмма по газификации до 2031 года

    В Азербайджане разрабатывается новая государственная программа по газификации на период с 2026 по 2030 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Асиф Аскеров на заседании комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса.

    По его словам, в настоящее время идут обсуждения по данному вопросу, и поддержка комитета может сыграть важную роль в решении существующих проблем.

    Аскеров отметил, что вопрос газификации, особенно в Закатальской области, регулярно поднимается на заседаниях комитета и входит в план его работы. Он подчеркнул, что сохранение экологического баланса и использование газификации для решения бытовых проблем населения является одним из приоритетных направлений.

    Azərbaycanda qazlaşdırma ilə bağlı yeni dövlət proqramı hazırlanır

