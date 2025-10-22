Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Азербайджане проекты ряда стандартов в сфере энергетики направлены на утверждение в AZSTAND

    Энергетика
    • 22 октября, 2025
    • 10:36
    В Азербайджане проекты ряда стандартов в сфере энергетики направлены на утверждение в AZSTAND

    Три проекта по стандартизации в области электроэнергетики и возобновляемой энергии в Азербайджане будут представлены Азербайджанскому институту стандартизации (AZSTAND) для их совершенствования и утверждения.

    Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, об этом говорилось на заседании Технического комитета по стандартизации "Электроэнергетика и возобновляемая энергия" (AZSTAND/TK 46).

    На нем обсуждались проекты государственных стандартов AZS ISO 50002 "Энергетические аудиты - Требования вместе с инструкцией по применению", AZS ISO 50006 "Системы энергетического менеджмента - Оценка энергетической производительности с использованием показателей энергетической производительности и текущих энергопоказателей" и AZS ISO 50010 "Энергетическое управление и энергосбережение с использованием системы энергоуправления ISO 50001 для достижения нулевого энергетического целевого показателя в операциях - Руководство".

    Azərbaycanda enerji sahəsində 3 layihə AZSTAND-a təqdim olunacaq

