В Азербайджане проекты ряда стандартов в сфере энергетики направлены на утверждение в AZSTAND

Три проекта по стандартизации в области электроэнергетики и возобновляемой энергии в Азербайджане будут представлены Азербайджанскому институту стандартизации (AZSTAND) для их совершенствования и утверждения.

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, об этом говорилось на заседании Технического комитета по стандартизации "Электроэнергетика и возобновляемая энергия" (AZSTAND/TK 46).

На нем обсуждались проекты государственных стандартов AZS ISO 50002 "Энергетические аудиты - Требования вместе с инструкцией по применению", AZS ISO 50006 "Системы энергетического менеджмента - Оценка энергетической производительности с использованием показателей энергетической производительности и текущих энергопоказателей" и AZS ISO 50010 "Энергетическое управление и энергосбережение с использованием системы энергоуправления ISO 50001 для достижения нулевого энергетического целевого показателя в операциях - Руководство".