В Азербайджане приняты новые госстандарты в нефтяной и химической отраслях
Энергетика
- 04 сентября, 2025
- 11:21
Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял 8 новых государственных стандартов в нефтяной и химической отраслях.
Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.
Целью применения этих стандартов является расширение производства смазочных масел и определение требований к их безопасности на основе единых норм и правил.
Новые государственные стандарты были вынесены на обсуждение в Техническом комитете по стандартизации "Присадки, смазочные масла, смазки и специальные жидкости", и AZSTAND принял их, включив в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации. Новые государственные стандарты были разработаны на основе аутентичного перевода соответствующих международных стандартов.
