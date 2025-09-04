Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    В Азербайджане приняты новые госстандарты в нефтяной и химической отраслях

    Энергетика
    • 04 сентября, 2025
    • 11:21
    В Азербайджане приняты новые госстандарты в нефтяной и химической отраслях

    Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял 8 новых государственных стандартов в нефтяной и химической отраслях.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

    Целью применения этих стандартов является расширение производства смазочных масел и определение требований к их безопасности на основе единых норм и правил.

    Новые государственные стандарты были вынесены на обсуждение в Техническом комитете по стандартизации "Присадки, смазочные масла, смазки и специальные жидкости", и AZSTAND принял их, включив в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.   Новые государственные стандарты были разработаны на основе аутентичного перевода соответствующих международных стандартов.  

