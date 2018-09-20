Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Ежегодно 20 сентября в Азербайджане отмечают День нефтяника - профессиональный день работников нефтегазового сектора.

Как сообщает Report, этот день объявлен профессиональным днем нефтяников в соответствии с Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 16 августа 2001 года.

В день нефтяника обсуждаются успехи и предстоящие вопросы в данном секторе промышленности, указом и распоряжениями президента рабочим и специалистам нефтяного сектора присваиваются почетные имена, ордена и медали.

Празднование этого дня приурочено к подписанию контракта о долевом распределении продукции относительно разведки и разработки блока морских нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского сектора, заключенного 20 сентября 1994 года.

По историческому, политическому и международному значению соглашение было названо "Контрактом века" и нашло свое отражение на 400 страницах и 4 языках.

Блок АЧГ включает 6 добывающих платформ - "Чираг", "Центральный Азери", "Западный Азери", "Восточный Азери", "Глубоководный Гюнешли", "Западный Чираг" и двух технологических платформ.

Добыча нефти на платформе "Чираг" начата в 1997 году, "Центральный Азери" - в начале 2005 года, "Западный Азери" - в декабре 2005 года, "Восточный Азери" - в конце 2006 года, "Глубоководный Гюнешли" - в апреле 2008 года, "Западный Чираг" – 28 января 2014 года.

Нефть, добытая в АЧГ по контракту, экспортируется на мировой рынок по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса.

2017 год запомнился еще одним знаменательным событием в отрасли нефтяной промышленности. 14 сентября подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ).

На сегодняшний день долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor- 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO- 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.