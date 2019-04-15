В Азербайджане освобождены от таможенных пошлин некоторые марки топлива

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Как сообщает Report, топливо для реактивных двигателей ТС-1, керосин осветительный марки КО-20, керосин технический марки КТ-2 освобождены от таможенных пошлин. В настоящее время данные марки облагаются таможенной пошлиной в размере 15%.

Решение вступает в силу через 30 дней после опубликования и действует до 1 января 2020 года.

Кабмин внес изменения и в "Ставки акцизов на ввозимые на территорию Азербайджанской Республики подакцизные товары", согласно которым за тонну топлива для реактивных двигателей ТС-1, керосина осветительного марки КО-20 и керосина технического марки КТ-2 будет взиматься акцизный налог в размере 1 маната.

Данное решение также вступит в силу через 30 дней после опубликования и будет действовать до 1 января 2020 года.