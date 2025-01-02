О нас

Тарифный совет внес изменения в тарифы на природный газ

Тарифный совет внес изменения в тарифы на природный газ В Азербайджане установлены новые тарифы на природный газ.
Энергетика
2 января 2025 г. 12:51
Тарифный совет внес изменения в тарифы на природный газ

В Азербайджане установлены новые тарифы на природный газ.

Как сообщает Report, решение принято на заседании Тарифного совета.

"Средний внутренний тариф на газ в Азербайджане ниже себестоимости. Для предотвращения экономических потерь, обеспечения рентабельности и привлечения инвестиций потребовалось новое тарифное регулирование", - сообщили в совете.

Тариф на газ для централизованных котельных многоквартирных домов не изменился в рамках социальной политики государства и стимулирования эффективного использования энергоресурсов.

Объемы годового потребления для населения:

  • тариф за 1 куб.м природного газа при потреблении до 1200 куб.м повышен на 0,5 гяпик (4,2%), с 12 до 12,5 гяпик;
  • тариф при потреблении от 1200 до 2500 куб.м повышен на 2 гяпик (10%), с 20 до 22 гяпик;
  • тариф при потреблении свыше 2500 куб.м повышен на 5 гяпик (20%), с 25 до 30 гяпик.

Средний тариф за 1 куб.м природного газа для населения повышен на 1,3 гяпик (8,7%).

После изменения тарифов ожидается следующее увеличение среднемесячной стоимости услуги для населения:

  • для 48% абонентов - 32 гяпик;
  • для 39% абонентов - 1 манат 43 гяпик;
  • для 13% абонентов (потребляющих больше) - 7 манат 46 гяпик.

Как видно, для 48% населения тариф за 1 куб.м природного газа повышен на максимально низком уровне - 0,5 гяпик (4,2%).

Тариф на природный газ, используемый для производства электроэнергии, повышен на 2 гяпик (12,1%), с 16,5 до 18,5 гяпик, тариф за 1 кубометр природного газа для сферы промышленности и сельского хозяйства повышен на 2 гяпик (9%), с 22 до 24 гяпик.

Решение вступает в силу 2 января 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке New natural gas tariffs set in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təbii qazın yeni tarifləri müəyyənləşib

Самое читаемое

Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план Ковер
Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"
27 декабря 2024 г. 15:20
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
27 декабря 2024 г. 14:11
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
26 декабря 2024 г. 17:15
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном
Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном
26 декабря 2024 г. 15:29
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
28 декабря 2024 г. 09:50
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi