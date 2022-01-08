В Азербайджане обсуждают влияние проекта ветроэнергетики на окружающую среду

Началось обсуждение документов по оценке воздействия на окружающую среду проекта саудовской компании "ACWA Power" по строительству ВЭС мощностью 240 МВт в Хызинском и Абшеронском районах.

Началось обсуждение документов по оценке воздействия на окружающую среду проекта саудовской компании "ACWA Power" по строительству ВЭС мощностью 240 МВт в Хызинском и Абшеронском районах.

Как сообщает Report, первый день четырехдневных обсуждений прошел в селе Ситалчай Хызинского района.

Представитель "ACWA Power" по Азербайджану Джавид Алифли рассказал, что компания уже изучила воздействие проекта на окружающую среду, в этом процессе также приняли участие ряд международных организаций.

Проект общей мощностью 240 МВт будет реализован в Ситалчае и селе Пиракешкюль Абшеронского района. Представитель азербайджанского партнера "ACWA Power" - компании "Ecoenergy" Джейхун Султанов сообщил, что мощность "Ветряного парка Хызы-3" составит 162,5 МВт, а проектная мощность в Пиракешкюле - 78 МВт.

"В рамках проекта "Ветряного парка Хызы-3" будет установлено 25 ветряных турбин мощностью 6,5 МВт каждая. А в Пиракешкюле будет размещено 12 турбин той же мощности. Турбины, высота которых составит 100-110 метров, будут закупаться из Китая. Они выгодны и позволят получить недорогую энергию. Мы планируем ввод в эксплуатацию парка ветроэнергетики за 18 месяцев. Первую электроэнергию из этого парка планируется получить в конце 2023 года. А к середине 2024 года проект будет завершен и заработает на полную мощность. В рамках проекта предусмотрена транспортировка образующихся отходов. Сначала был проведен осмотр Сумгайытского полигона. Но он не получил одобрения. Скорее, это будет Балаханский центр отходов. Но этим займется подрядчик", - отметил он.