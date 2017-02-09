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    В Азербайджане обеспечены газом более 2,014 млн абонентов

    По сектору населения зарегистрировано 9 593 новых абонента

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2017 года в производственном объединении "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по сектору населения зарегистрировано 9 593 новых абонента.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 5 732 абонента приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 3 861 - на регионы.

    Таким образом, количество обеспеченных бытовым газом абонентов по стране достигло 2 014 551.

    На 1 февраля 409 мечетям и религиозным храмам выделен лимит на бесплатное использование газа. 

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