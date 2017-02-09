В Азербайджане обеспечены газом более 2,014 млн абонентов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2017 года в производственном объединении "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по сектору населения зарегистрировано 9 593 новых абонента.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 5 732 абонента приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 3 861 - на регионы.

Таким образом, количество обеспеченных бытовым газом абонентов по стране достигло 2 014 551.

На 1 февраля 409 мечетям и религиозным храмам выделен лимит на бесплатное использование газа.