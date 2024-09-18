В Азербайджане необходимо разработать решения по снижению влияния зарядных станций на энергосистему

В Азербайджане подготовлен "Национальный план по электромобильности", в рамках которого планируется расширить сеть зарядных станций для электромобилей.
Об этом Report сообщил глава Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.
По его словам, в настоящее время по плану собираются мнения и предложения, которые будут отправлены на последующее рассмотрение.
Он отметил, что подключение зарядных станций и активных потребителей к сети в основном осуществляется через распределительную сеть, что вызывает флуктуации, влияющие на передающую сеть и увеличивает нагрузку на энергосистему. Для минимизации подобного влияния планируется провести исследования и разработать решения по стабилизации работы распределительных сетей.
В настоящее время в Баку имеется около 60 пунктов зарядки электромобилей, в Сумгайыте - 2, в регионах – около 35.