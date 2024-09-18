О нас

В Азербайджане необходимо разработать решения по снижению влияния зарядных станций на энергосистему

В Азербайджане необходимо разработать решения по снижению влияния зарядных станций на энергосистему В Азербайджане подготовлен "Национальный план по электромобильности", в рамках которого планируется расширить сеть зарядных станций для электромобилей.
Энергетика
18 сентября 2024 г. 14:06
В Азербайджане необходимо разработать решения по снижению влияния зарядных станций на энергосистему

В Азербайджане подготовлен "Национальный план по электромобильности", в рамках которого планируется расширить сеть зарядных станций для электромобилей.

Об этом Report сообщил глава Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время по плану собираются мнения и предложения, которые будут отправлены на последующее рассмотрение.

Он отметил, что подключение зарядных станций и активных потребителей к сети в основном осуществляется через распределительную сеть, что вызывает флуктуации, влияющие на передающую сеть и увеличивает нагрузку на энергосистему. Для минимизации подобного влияния планируется провести исследования и разработать решения по стабилизации работы распределительных сетей.

В настоящее время в Баку имеется около 60 пунктов зарядки электромобилей, в Сумгайыте - 2, в регионах – около 35.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “charging” stansiyalarının enerji sisteminə təsirini azaltmaq üçün həllər hazırlanmalıdır - EKSKLÜZİV

Экслюзивные новости

В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi