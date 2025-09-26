Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    В Азербайджане назвали сложности использования воды Каспия для водородных проектов

    Энергетика
    • 26 сентября, 2025
    • 10:22
    В Азербайджане назвали сложности использования воды Каспия для водородных проектов

    Использование воды из Каспийского моря для производства водорода сопряжено с дополнительными затратами.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана Рена Гумбатова в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    "С нашей точки зрения, в исследованиях по водороду также важен аспект использования воды, так как для Азербайджана особенно значима эффективность водопользования. Согласно нашему исследованию, можно использовать воду из Каспийского моря. Да, это солоноватая вода, и, честно говоря, она не отличается мягкостью, поэтому требует очистки. А это означает дополнительные затраты. Кроме того, возникает проблема с рассолом, который нельзя просто сбрасывать обратно в Каспийское море, поскольку там уже существует множество экологических проблем", - сказала Р. Гумбатова.

