​В Азербайджане начато строительство топливозаправочных станций нового типа - ВИДЕО

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана создала дочернее предприятие ЗАО "SOCAR-CNG" с целью производства и продажи нового вида топлива - сжатого природного газа (CNG - Compressed Natural Gas). Как сообщает Report, новые станции важны с точки зрения открытия новых рабочих мест для граждан, а также использования нового экономически выгодного и экологически чистого вида топлива.

Первая газозаправочная компрессорная станция SOCAR-CNG построена недалеко от нового автобусного парка на Зыхском шоссе, принадлежащего ЗАО “BakuBus”. Именно на этой станции будут заправляться топливом автобусы для I Европейских игр. Станция сможет обеспечить топливом 300 автобусов в течение 4 часов (примерно 50 тыс. кубометров). На Зыхской станции общей площадью 1,3 га установлено оборудование итальянского, шведского и немецкого производства.

Впервые в Европе на Зыхской газозаправочной станции внедрен технологичный дизайн, основанный на методе сообщающихся сосудов, где сжиженный газ сжимается в компрессорах при давлении 200-250 бар. Сжатый газ отличается от жидкого газа (LPG) тем, что его можно заполнять в баки без охлаждения. Сжатый газ состоит из 75-90% метана, 5-15% этана, 5% пропана и 5% бутана, октановое число равно 120-125.

Как заявил СМИ президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, в будущем планируется установка в стране станций CNG на всех дорогах с интервалом в 180 км.

В отличие от обычных видов топлива при использовании CNG выделяется на 90% меньше выбросов. Из-за отсутствия в его составе азота (N) и серы (S), выбросов оксида азота NO и оксида серы SO очень мало либо они равны нулю.

CNG можно использовать в таких видах транспорта как самолеты, корабли, тяжелые грузовые автомобили. В мире CNG используется чаще всего в транспорте и, согласно статистике последних лет Международной ассоциации транспортных средств, рынок использующих природный газ транспортных средств вырос вдвое.

Отметим, что среди стран, больше всего использующих CNG, есть Иран, Пакистан, Аргентина, Бразилия, Китай, Индия, Италия и др., в мире количество транспортных средств, работающих на природном газе, достигает 20 млн.