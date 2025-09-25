В Азербайджане крупнейшая солнечная станция СНГ близка к рекордному показателю выработки

С момента запуска солнечная электростанция "Гарадаг" (мощностью 230 мегаватт - ред.) уже произвела более 900 млн кВт/ч "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства компании Masdar (ОАЭ) в Азербайджане Мурад Садыхов в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

"Вскоре мы отпразднуем важный рубеж - 1 млрд кВт/ч "зеленой энергии". Это особенно значимо, потому что на момент реализации проект был крупнейшей солнечной станцией во всем СНГ", - заявил М. Садыгов.

Отметим, что 9 января 2020 года между Министерством энергетики Азербайджана и Masdar было подписано исполнительное соглашение. Документ предусматривает реализацию компанией Masdar пилотного проекта по строительству в Азербайджане солнечной электростанции мощностью 230 МВт. В связи с этим 6 апреля 2021 года между Минэнерго и ОАО "АзерЭнержи" с одной стороны и Masdar - с другой были подписаны инвестиционное соглашение, Соглашение о купле-продаже энергии и Договор о присоединении к распределительной сети.

Солнечная электростанция, являющаяся одной из крупнейших в Каспийском регионе и на пространстве СНГ, построена в 9 км к северо-западу от поселка Алят.

По предварительным оценкам, станция будет производить 500 млн кВт/ч электроэнергии ежегодно, что позволит сэкономить 110 млн кубометров природного газа и предотвратить выброс в атмосферу более 200 тыс. тонн углерода и обеспечить электроэнергией 110 тыс. домов.

Общая стоимость проекта составляет около 200 млн долларов США и он реализован полностью за счет иностранных инвестиций. Церемония закладки фундамента солнечной электростанции "Гарадаг" состоялась 15 марта 2022 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля аль-Мазруи.