В Азербайджане количество обеспеченных газом абонентов достигло 1,95 млн

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В августе текущего года в производственном объединении "Азеригаз" по сектору населения зарегистрировано 15 695 новых абонентов. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), из них 3 341 абонент приходится на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 12 354 - на регионы.

Таким образом, количество обеспеченных природным газом абонентов по стране достигло 1 945 123.

На 1 сентября по сектору населения 131 522 семьи вынужденных переселенцев бесперебойно обеспечены газом. Кроме того, 369 мечетям и религиозным храмам выделен лимит на бесплатное использование газа.