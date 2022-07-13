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В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95

В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95 В Азербайджане выросла стоимость бензина премиум-класса Aİ-95.
Энергетика
13 июля 2022 г. 00:08
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95

В Азербайджане выросла стоимость бензина премиум-класса Aİ-95.

Как передает Report, бензин премиум-класса Aİ-95 подорожал на 0,4 маната. Таким образом, новая цена этого продукта составит два маната.

Причиной роста стоимости бензина, ранее продаваемого по 1,6 маната за литр, стало повышение цен на мировых рынках. Бензин премиум-класса Aİ-95 не производится в нашей стране, а импортируется из-за рубежа. Увеличение импортной стоимости данного продукта привело к росту цены его продажи в нашей стране.

В целом, цена на бензин марки Aİ-95 напрямую зависит от стоимости нефти на мировых рынках. В качестве примера можно привести снижение цен, зафиксированное 13 марта 2020 года. В то время бензин марки Aİ-95 на фоне мировых цен на нефть подешевел в нашей стране с 1,5 до 1,2 маната (на 20%). Но с учетом того, что в настоящее время цены на нефть на мировом рынке выросли с 50 долларов до более чем 100 долларов США, становится очевидным, что рост цен на бензин премиум-класса Aİ-95 неизбежен.

Отметим, что цена продажи бензина марки Aİ-95 в других странах достаточно высока по сравнению с нашей. Более того, даже после соответствующего роста цены в Азербайджане стоимость Aİ-95 в нашей стране по сравнению с большинством государств может считаться вполне приемлемой. Например, в соседней Грузии цена бензина марки Aİ-95 составляет 1,34 доллара (2,27 маната), в Турции - 1,46 доллара (2,48 маната).

Новая цена на бензин премиум-класса Aİ-95 в Азербайджане значительно ниже, чем в европейских странах. Например, в Румынии, стране Юго-Восточной Европы, этот показатель достигает 1,68 доллара (2,85 маната), а в Швейцарии, государстве Западной Европы, - 2,36 доллара (4,01 маната).

Влияние подорожания бензина марки Aİ-95 на население Азербайджана будет минимальным. В нашей стране бензин упомянутой марки используют только автомобили класса люкс. Доля бензина премиум-класса Aİ-95 среди марок потребляемого в Азербайджане бензина незначительна. В нашей стране в основном используется топливо марки Aİ-92 и дизель.

Следует также особо подчеркнуть, что никаких изменений в цене бензина марки Aİ-92, который широко используется в Азербайджане, не произошло. В ближайшее время также не ожидается какого-либо роста стоимости бензина данной марки.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Aİ-95” premium markalı benzinin qiymətində dəyişiklik edilib

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