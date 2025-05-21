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В Азербайджане изменены дополнительные условия для лицензирования объектов газового хозяйства

В Азербайджане изменены дополнительные условия для лицензирования объектов газового хозяйства Кабинет министров внес изменения в "Дополнительные условия, требуемые в зависимости от особенностей видов деятельности для выдачи специального разрешения (лицензии)", утвержденные постановлением от 7 ноября 2002 года.
Энергетика
21 мая 2025 г. 11:33
В Азербайджане изменены дополнительные условия для лицензирования объектов газового хозяйства

Кабинет министров внес изменения в "Дополнительные условия, требуемые в зависимости от особенностей видов деятельности для выдачи специального разрешения (лицензии)", утвержденные постановлением от 7 ноября 2002 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, дополнительные условия, требуемые для выдачи специального разрешения (лицензии) на установку и эксплуатацию объектов газового хозяйства, заменены дополнительными условиями для выдачи лицензии на установку и эксплуатацию топливозаправочных станций и объектов газоснабжения.

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