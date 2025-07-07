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В Азербайджане изменена дата вступления в силу запрета на деятельность оператора системы передачи

В Азербайджане изменена дата вступления в силу запрета на деятельность оператора системы передачи Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике", принятый Милли Меджлисом 21 июня.
Энергетика
7 июля 2025 г. 14:45
В Азербайджане изменена дата вступления в силу запрета на деятельность оператора системы передачи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике", принятый Милли Меджлисом 21 июня.

Как сообщает Report, согласно поправке, изменена дата вступления в силу статьи 13.2 закона (оператор системы передачи, а также юридические лица, в которых он является учредителем, либо прямо или косвенно участвует, либо управляет, не имеют права осуществлять деятельность по производству, распределению и поставке электроэнергии).

Данная статья должна была вступить в силу с 1 июля текущего года, однако теперь дату ее вступления в силу определит соответствующий орган исполнительной власти.

Таким образом, административно-правовое разделение деятельности по производству и передаче электроэнергии, которое планировалось осуществить на первом этапе внедрения элементов рынка электроэнергии (первый этап охватывает период со дня вступления в силу закона, т.е. с 1 января 2024 года по 30 июня 2025 года), будет реализовано не к 1 июля 2025 года, а в срок, определяемый соответствующим органом исполнительной власти.

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