Итоговый вариант документа по блоку D230 в Азербайджане будет готов к концу марта

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Итоговый вариант документа по оценке воздействия на окружающую среду и социально-экономическую сферу сейсморазведочных работ в рамках программы разведки на блоке D230 в азербайджанском секторе Каспия будет готов к концу марта.

Как сообщает Report, об этом сказала менеджер по внешним связям компании BP-Azerbaijan (оператор) Тамам Баятлы на встрече с общественностью.

По ее словам, документ представлен министерству экологии и природных ресурсов в конце января: "Документ будет обсуждаться в течение 60 дней, после заключений и предложений окончательная версия будет готова в конце марта".

Сотрудник отдела георазведки компании Арзу Джавадова сообщила, что трехмерные сейсморазведочные работы планируется провести на блоке D230 в 2019-2020 годы.

"Сейсморазведка охватит максимум 6 месяцев. Блок D230 расположен примерно в 80 км от береговой линии Азербайджана и занимает площадь около 3,222 км². Глубина воды колеблется в пределах 100-800 м. BP планирует провести сейсморазведку на блоке D230, а также выйти за границы блока по одному разведочному профилю до скважины Ашрафи-1, расположенной на контрактной площади Дан Улдузу-Ашрафи на юге D230. Цель сейсморазведки в оценке перспективных углеводородных структур в бассейне", - сказала она.

По ее словам, исследовательское судно будет схоже с судном "Гилавар", используемым компанией BP в ходе предыдущих исследований: "Экипаж судна будет привлечен из одного из бакинских портов. Экипаж судна будет состоять из 60 человек, а на каждом из двух вспомогательных судов будут размещено 10-20 человек".

В документе указано, что исследовательское судно, которое будет использоваться в рамках программы, будет утверждено после назначения подрядчика.

SOCAR и BP в апреле 2018 года подписали соглашение о разделе продукции (PSA) на проведение совместных разведочных работ на потенциальных перспективных структурах блока D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспия. Контракт ратифицирован в парламенте Азербайджана в октябре 2018 года.

Соглашение охватывает 25 лет. Доля участия BP составляет 50%, SOCAR – 50%.