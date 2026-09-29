Микаил Джаббаров: Азербайджан и Катар могут расширить сотрудничество в сфере инвестиций

Азербайджан и Катар обсудили продвижение взаимных инвестиций, перспективы реализации новых проектов и укрепление партнерства в частном секторе.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети X.

"В рамках 11-го Ежегодного заседания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Дохе мы встретились с министром финансов Катара Али бин Ахмедом Аль-Кувари. Особая роль и политическая воля глав наших государств имеют важное значение в развитии отношений между Азербайджаном и Катаром, основанных на дружбе и взаимном доверии. Благодаря этому прочному фундаменту существуют широкие возможности для дальнейшего расширения нашего экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в публикации.

М.Джаббаров отметил, что стороны также провели обмен мнениями относительно возможностей углубления сотрудничества в финансовой и инвестиционной сферах.