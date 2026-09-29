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    Микаил Джаббаров: Азербайджан и Катар могут расширить сотрудничество в сфере инвестиций

    Бизнес
    • 29 сентября, 2026
    • 20:00
    Микаил Джаббаров: Азербайджан и Катар могут расширить сотрудничество в сфере инвестиций

    Азербайджан и Катар обсудили продвижение взаимных инвестиций, перспективы реализации новых проектов и укрепление партнерства в частном секторе.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети X.

    "В рамках 11-го Ежегодного заседания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Дохе мы встретились с министром финансов Катара Али бин Ахмедом Аль-Кувари. Особая роль и политическая воля глав наших государств имеют важное значение в развитии отношений между Азербайджаном и Катаром, основанных на дружбе и взаимном доверии. Благодаря этому прочному фундаменту существуют широкие возможности для дальнейшего расширения нашего экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в публикации.

    М.Джаббаров отметил, что стороны также провели обмен мнениями относительно возможностей углубления сотрудничества в финансовой и инвестиционной сферах.

    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan-Qətər investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün geniş imkanlar mövcuddur"
    Azerbaijan, Qatar discuss mutual investment and new projects
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