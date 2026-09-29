Экс-кандидата в президенты Румынии заключили под стражу на 30 дней

Апелляционный суд в Бухаресте постановил поместить экс-кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску под стражу на 30 дней по делу о мошенничестве.

Как передает Report, об этом сообщает Digi24.

Аналогичное решение принято и в отношении бизнесмена Ионела Русена по делу, в котором бывшего кандидата в президенты обвиняют в мошенничестве на сумму 1,1 млн евро в ущерб другому бизнесмену.

Сообщается, что Джорджеску уже доставлен в Центральный полицейский следственный изолятор.

Утром 21 сентября стало известно, что прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) провели обыски в доме Джорджеску в городе Могошоая. Он уже находится под следствием по другим серьезным преступлениям, в частности за соучастие в подрыве конституционного строя, распространение ложной информации и т.д. В случае признания виновным в этих преступлениях ему грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.