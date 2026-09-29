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    В Марокко впервые женщина стала премьер-министром страны

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 20:27
    В Марокко впервые женщина стала премьер-министром страны

    Король Марокко Мухаммед VI назначил 50-летнюю Фатиму аль-Мансури главой правительства. Она стала первой женщиной в истории королевства, занявшей этот пост.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Королевского дворца.

    Мансури, которая до своего назначения также занимала пост мэра Марракеша, получила задание сформировать новое правительство.

    Предполагается, что ее правительство инвестирует миллиарды долларов в проекты, связанные с чемпионатом мира по футболу-2030, одновременно выполняя обещания по борьбе с инфляцией, повышению заработной платы и созданию рабочих мест.

    Отметим, что 23 сентября в Марокко прошли выборы в Палату представителей (нижняя палата) парламента. По их итогам победила входящая в правящую коалицию партия "Подлинность и модернизм". Согласно Конституции Марокко, принятой в 2011 году, король назначает премьер-министра от партии, получившей наибольшее количество мест в парламенте.

    Мухаммед VI Король Марокко Фатима аль-Мансури
    Mərakeşdə ilk dəfə ölkənin baş naziri qadın olub
    Morocco appoints first female head of government
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