В Азербайджане еще одна скважина возвращена в эксплуатацию из фонда недействующих скважин

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) успешно продолжает свою деятельность по строительству и ремонту гидротехнических сооружений, улучшению инфраструктуры эстакад, площадок и оснований на эксплуатируемых нефтегазовых месторождениях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

По информации, в результате проведенных ремонтно-восстановительных работ на приэстакадной площадке №618 месторождения "Сангачал-Дяниз-Дуванный-Дяниз-Хяря-Зиря" НГДУ имени Н.Нариманова скважина №717 возвращена в эксплуатацию из фонда недействующих скважин. Суточный дебит скважины с интервала 4686-4669 м составит 15 тонн нефти и 1 800 кубометров газа.

Отметим, что в настоящее время на приэстакадной площадке №618 действуют 3 скважины, из которых ежесуточно добывается 37 тонн нефти и 7 400 кубометров газа.