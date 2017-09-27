 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане еще одна скважина возвращена в эксплуатацию из фонда недействующих скважин

    В НГДУ имени Н.Нариманова внимание уделяется ремонту находящихся в аварийном состоянии гидротехнических сооружений© Report

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) успешно продолжает свою деятельность по строительству и ремонту гидротехнических сооружений, улучшению инфраструктуры эстакад, площадок и оснований на эксплуатируемых нефтегазовых месторождениях.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

    По информации, в результате проведенных ремонтно-восстановительных работ на приэстакадной площадке №618 месторождения "Сангачал-Дяниз-Дуванный-Дяниз-Хяря-Зиря" НГДУ имени Н.Нариманова скважина №717 возвращена в эксплуатацию из фонда недействующих скважин. Суточный дебит скважины с интервала 4686-4669 м составит 15 тонн нефти и 1 800 кубометров газа.

    Отметим, что в настоящее время на приэстакадной площадке №618 действуют 3 скважины, из которых ежесуточно добывается 37 тонн нефти и 7 400 кубометров газа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi