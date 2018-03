В Азербайджане будут капитально отремонтированы 10 скважин на блоке сухопутных месторождений

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ На азербайджанском блоке сухопутных месторождений “Мурадханлы-Джафарли-Зардаб” будет осуществлен капитальный ремонт 10 скважин. Как сообщает Report, об этом заявили из канадской компании Zenith Energy.

"Ключевым элементом текущей стратегии Zenith в Азербайджане является расширение масштаба деятельности в целях постепенного наращивания объемов ежесуточной добычи нефти в ближайшей перспективе. Для достижения этой цели запущена программа капитального ремонта первых 10 из 65 низкодебитных скважин. Буровая установка уже в пути и 31 января планируется приступить к операции", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что стабильные объемы нефтедобычи с блока месторождений равны 295 баррелям в сутки.

Zenith продолжает регулярно получать выплаты от Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) за поставку сырой нефти марки Urals с блока месторождений “Мурадханлы-Джафарли-Зардаб”. Все оплаты за поставляемые в международную сеть трубопроводов объемы сырой нефти производятся своевременно, и даже ранее установленного срока.

Генеральный исполнительный директор Zenith Aran Oil Company Андреа Каттанео выразил удовлетворение запуском программы капитального ремонта. Он отметил, что цена на нефть сорта Urals повысилась до 51 доллара: “Это выше, чем цены на нефть в период начала операций на месторождениях. Нынешний период является благоприятным для реализации компанией стратегии по наращиванию производства".

Отметим, что компания Zenith Energy Ltd. учредила в Азербайджане компанию Zenith Aran Oil Company Ltd. SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта этого года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения Мурадханлы, Джафарли и Зардаб. Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня прошлого года. Добыча с месторождений начата 11 августа.

Соглашение подписано президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и генеральным исполнительным директором Zenith Aran Oil Company Андреа Каттанео.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Общая площадь месторождений - 642,4 кв. км.