​В Азербайджане будет разработана виртуальная модель нефтегазовых месторождений

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Производственное объединение (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) планирует разработать систему SCADA для построения виртуальной модели нефтегазовых месторождений. Система позволит визуализировать процессы эксплуатации месторождений, переработки, хранения, транспортировки нефти и газа, и проводимые технологические процессы.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в то же время система обеспечит непрерывный контроль и дистанционное управление в целях снижения возможных рисков. Внедрение системы позволит сократить расходы и повысить производство.

В качестве пилотного проекта система SCADA будет внедрена на НГДУ “28 мая”. Здесь создадут единый центр диспетчерского контроля-управления и сбора информации. В будущем планируется применение системы во всех управлениях ПО, откуда вся информация будет направляться в диспетчерский пункт аппарата управления ПО “Азнефть”.