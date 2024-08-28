В Азербайджан доставлены первые компоненты ветряных турбин для ВЭС "Хызы-Абшерон"

На Бакинский судостроительный завод были доставлены первые компоненты ветряных турбин нового поколения, привезенных в Азербайджан саудовской компанией ACWA Power.

На Бакинский судостроительный завод были доставлены первые компоненты ветряных турбин нового поколения, привезенных в Азербайджан саудовской компанией ACWA Power.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинский судостроительный завод.

Компоненты ветряных турбин будут выгружены на складе временного хранения завода, а затем будут перевезены для монтажа на ВЭС "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт.

Напомним, что церемония закладки фундамента ВЭС "Хызы-Абшерон" состоялась 13 января 2022 года. В рамках проекта будет установлено 40 ветряных турбин мощностью по 6 МВт каждая.

ВЭС "Хызы-Абшерон" планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.