О нас

В Азербайджан доставлены первые компоненты ветряных турбин для ВЭС "Хызы-Абшерон"

В Азербайджан доставлены первые компоненты ветряных турбин для ВЭС "Хызы-Абшерон" На Бакинский судостроительный завод были доставлены первые компоненты ветряных турбин нового поколения, привезенных в Азербайджан саудовской компанией ACWA Power.
Энергетика
28 августа 2024 г. 17:37
В Азербайджан доставлены первые компоненты ветряных турбин для ВЭС Хызы-Абшерон

На Бакинский судостроительный завод были доставлены первые компоненты ветряных турбин нового поколения, привезенных в Азербайджан саудовской компанией ACWA Power.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинский судостроительный завод.

Компоненты ветряных турбин будут выгружены на складе временного хранения завода, а затем будут перевезены для монтажа на ВЭС "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт.

Напомним, что церемония закладки фундамента ВЭС "Хызы-Абшерон" состоялась 13 января 2022 года. В рамках проекта будет установлено 40 ветряных турбин мощностью по 6 МВт каждая.

ВЭС "Хызы-Абшерон" планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоFirst components of Khizi-Absheron Wind Power Plant arrive in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фото"Xızı-Abşeron" KES-in külək turbinlərinin ilk komponentləri Azərbaycana çatdırılıb

Другие новости из категории

Азербайджан обсудил с Uniper возможности сотрудничества в области голубого водорода
ФотоАзербайджан обсудил с Uniper возможности сотрудничества в области "голубого водорода"
28 августа 2024 г. 18:08
SOCAR и Uniper рассмотрели возможности укрепления стратегического партнерства
ФотоSOCAR и Uniper рассмотрели возможности укрепления стратегического партнерства
28 августа 2024 г. 17:22
Азербайджан сохранил лидерство среди поставщиков газа в Турцию в июне
Азербайджан сохранил лидерство среди поставщиков газа в Турцию в июне
28 августа 2024 г. 17:04
ЕБРР выделит $65 млн на строительство в Узбекистане первого завода по производству водорода
ЕБРР выделит $65 млн на строительство в Узбекистане первого завода по производству водорода
28 августа 2024 г. 11:31
В Алматы проходит VIII Форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС по климатическим вызовам
В Алматы проходит VIII Форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС по климатическим вызовам
28 августа 2024 г. 11:29
Brent стабильно торгуется у $79,6 за баррель
Brent стабильно торгуется у $79,6 за баррель
28 августа 2024 г. 09:39
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
28 августа 2024 г. 09:17
Завтра в 23 населенных пунктах Имишлинского района будет приостановлено газоснабжение
Завтра в 23 населенных пунктах Имишлинского района будет приостановлено газоснабжение
27 августа 2024 г. 22:32
Зеленский: Украина отказывается от продления договора о транзите газа из России
Зеленский: Украина отказывается от продления договора о транзите газа из России
27 августа 2024 г. 17:49
SOCAR обсудил дальнейшие перспективы месторождения Бибиэйбат
ФотоSOCAR обсудил дальнейшие перспективы месторождения "Бибиэйбат"
27 августа 2024 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi