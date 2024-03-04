В Астане состоится заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан

Завтра в столице Казахстана Астане состоится 20-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

Завтра в столице Казахстана Астане состоится 20-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, Азербайджан на заседании будет представлять делегация во главе с сопредседателем комиссии министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

В рамках заседания планируется провести обсуждения по сотрудничеству в торгово-экономической, энергетической, промышленной, строительной, транспортной и логистической сферах, экологии, сельском хозяйстве, ИКТ, образовании, здравоохранении, молодежной политике и др.

Казахстан на мероприятии будет представлять сопредседатель комиссии министр транспорта Марат Карабаев.