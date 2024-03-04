О нас

В Астане состоится заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан

В Астане состоится заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан Завтра в столице Казахстана Астане состоится 20-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.
Энергетика
4 марта 2024 г. 12:51
В Астане состоится заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан

Завтра в столице Казахстана Астане состоится 20-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, Азербайджан на заседании будет представлять делегация во главе с сопредседателем комиссии министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

В рамках заседания планируется провести обсуждения по сотрудничеству в торгово-экономической, энергетической, промышленной, строительной, транспортной и логистической сферах, экологии, сельском хозяйстве, ИКТ, образовании, здравоохранении, молодежной политике и др.

Казахстан на мероприятии будет представлять сопредседатель комиссии министр транспорта Марат Карабаев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Astana to host meeting of Azerbaijan-Kazakhstan Intergovernmental Commission
Версия на азербайджанском языке Astanada Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək

Самое читаемое

Санкт-Петербург подвергся атаке дрона
ВидеоСанкт-Петербург подвергся атаке дрона
2 марта 2024 г. 09:44
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
28 февраля 2024 г. 14:23
Назначен новый министр юстиции Азербайджана
Назначен новый министр юстиции Азербайджана
27 февраля 2024 г. 12:04
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
28 февраля 2024 г. 13:57
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
28 февраля 2024 г. 06:49
Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - Су чершенбеси
Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - "Су чершенбеси"
27 февраля 2024 г. 00:10
Азербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
ФотоАзербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
1 марта 2024 г. 11:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
2 марта 2024 г. 08:21
В Баку автомобиль въехал в супермаркет
В Баку автомобиль въехал в супермаркет
27 февраля 2024 г. 23:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi