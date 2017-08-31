В Анголе допускают рост цены нефти до 60 долларов за баррель к концу года

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Цены на нефть к концу 2017 года могут достичь 60 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр нефти Анголы Хосе-Мария Ботельо де Васконселоса.

По словам министра, есть позитивные сигналы от рынка. Васконселос отметил, что еще слишком рано говорить о том, продлит ли ОПЕК соглашение о сокращении добычи в марте следующего года. "Встреча в ноябре станет хорошей возможностью, чтобы проанализировать, стоит ли продлевать сокращение или нет".

Отметим, что Ангола второй крупнейший экспортер нефти Африканского континента. 97% доходов страна получает от экспорта нефти. Венским соглашением Ангола взяла на себя обязательство сократить добычу нефти на 87 тысяч баррелей в сутки - до 1,673 млн баррелей в сутки.