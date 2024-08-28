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В Алматы проходит VIII Форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС по климатическим вызовам

В Алматы проходит VIII Форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС по климатическим вызовам Казахстан к 2035 году планирует довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме ее выработки до 24,4%
Энергетика
28 августа 2024 г. 11:29
В Алматы проходит VIII Форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС по климатическим вызовам

Казахстан к 2035 году планирует довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме ее выработки до 24,4%.

Как передает Report, об этом заявила председатель правления Института экономических исследований и член Совета директоров министерства национальной экономики Казахстана Асель Сарсенбаева на открытии VIII Форума по развитию аналитических центров ЦАРЭС “Климатический вызов: мышление за пределами границ для коллективных действий”.

“На конец первого квартала 2024 года доля зеленой электроэнергии в общем объеме выработки достигла 6,47%. Мы планируем запустить шесть дополнительных проектов в области возобновляемой энергии к концу 2024 года. Согласно Плану действий по развитию энергетического сектора, к 2035 году ВИЭ, такие как солнечная, ветровая, гидроэнергия и биогаз, будут поставлять 24,4% электроэнергии Казахстана”, - сказала Сарсенбаева.

Она также сообщила, что в настоящее время Азиатский банк развития оценивает стратегию по ускорению вывода из эксплуатации угольных и других электростанций на ископаемом топливе в Казахстане, и изучает способы замены или перепрофилирования этих объектов для чистой энергии.

По словам Сарсенбаевой, активно ведутся работы и по интеграции системы торговли квотами на выбросы в Казахстане с европейской системой: “Эта интеграция будет стимулировать внутренние сокращения выбросов парниковых газов для выполнения обязательств по Парижскому соглашению, пересчет коэффициентов на основе европейских методологий, постепенное внедрение платных квот на выбросы и повышение качества проверки углеродной отчетности”.

Директор Института ЦАРЭС Кабир Джуразода в приветственном слове отметил необходимость немедленных и скоординированных действий в области климата.

Вице-президент АБР Ян Инмин подчеркнул важность форума для формирования региональной политики. Он указал на важность единства в противостоянии растущим последствиям изменения климата, выступая за обмен опытом, проблемами и достижениями для обеспечения устойчивого, жизнестойкого и процветающего будущего для региона ЦАРЭС. Инмин также рассказал об инициативах АБР по устранению пробелов в финансировании борьбы с изменением климата.

В первый день форума дискуссии были посвящены роли инновационных технологий в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним. Обсуждения сосредоточились и на необходимости создания поддержки для таких решений на региональном уровне.

Форум также привлек внимание к Программе исследовательских грантов Сети аналитических центров ЦАРЭС (CTTN), продемонстрировав презентации исследований, которые соответствуют климатической повестке дня форума и подчеркивают жизненно важную роль исследований в продвижении региональных климатических решений.

По итогам первого дня форума был сделан призыв продолжать совместную работу над климатическими проблемами. “Сегодняшние обсуждения стали основой для будущих совместных усилий”, – отметил Джуразода.

Форум продолжит свою работу 28 августа, сосредоточив внимание на улучшении стратегий и укреплении партнерских отношений, а также поощряя активное участие и сотрудничество в разработке инновационных решений для устойчивого развития региона ЦАРЭС.

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