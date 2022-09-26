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В Агентстве по регулированию энергетических вопросов создадут единую электронную базу данных

В Агентстве по регулированию энергетических вопросов создадут единую электронную базу данных В Агентстве по регулированию энергетических вопросов (AERA) при министерстве энергетики создадут единую электронную базу данных документов.
Энергетика
26 сентября 2022 г. 17:08
В Агентстве по регулированию энергетических вопросов создадут единую электронную базу данных

В Агентстве по регулированию энергетических вопросов (AERA) при министерстве энергетики создадут единую электронную базу данных документов.

Report сообщает об этом со ссылкой на Агентство.

Отмечается, что уже начаты работы по приобретению соответствующего программного обеспечения.

AERA – публичное юридическое лицо, созданное указом президента страны от 22 декабря 2017 года. Филиалы Агентства действуют в Баку, Гяндже. Сумгайыте, Лянкяране, Ширване, Мингячевире, Шеки, Товузе, Хачмазе, Кюрдамире и Имишли.

AERA является ассоциированным членом Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA).

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