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    В Агдере строятся новые ГЭС и цифровая энергетическая инфраструктура

    Энергетика
    • 19 сентября, 2026
    • 12:08
    В Агдере строятся новые ГЭС и цифровая энергетическая инфраструктура

    ОАО "Азерэнержи" в соответствии с поручением главы государства реализует крупномасштабные энергетические проекты в Агдеринском районе.

    Как сообщили Report в Азерэнержи, на участке реки Тертерчай, проходящем через Агдеринский район, строятся гидроэлектростанции "Чардаглы-1" мощностью 8,2 мегаватта и "Чардаглы-2" мощностью 6,8 мегаватта.

    Наряду с этим, проводится реконструкция расположенной в Агдере гидроэлектростанции "Гасанриз мощностью 10,4 мегаватта в соответствии с современными стандартами. Одновременно подстанция "Гасанриз" напряжением 110/35/10 киловольт демонтируется и полностью перестраивается на основе новейших цифровых технологий.

    Помимо этого, в Агдере построена новая ГЭС "Гозлукёрпю" мощностью 14,7 мегаватта, открытие которой состоялось в январе этого года при участии президента Ильхама Алиева.

    В Агдере строятся новые ГЭС и цифровая энергетическая инфраструктура

    В Агдере строятся новые ГЭС и цифровая энергетическая инфраструктура
    В Агдере строятся новые ГЭС и цифровая энергетическая инфраструктура

    Гидроэлектростанции Электроэнергетика ОАО Азерэнержи Восточный Зангезур
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    Ağdərədə yeni su elektrik stansiyaları və rəqəmsal enerji infrastrukturu qurulur

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