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    Абшерон и Сумгайыт частично остались без света

    В Азеришыг подтвердили наличие проблемы

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Абшеронский район и город Сумгайыт частично остались без света.

    Как сообщает Report, из-за дождливой и ветреной погоды ночью прекратилось электроснабжение поселков Масазыр и Сарай Абшеронского района, поселка Джорат, 7-го и 8-го микрорайонов Сумгайыта.

    Пресс-секретарь ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев подтвердил Report наличие проблемы: "Перерывы в подаче электричества отмечаются в основном на территориях, где расположены частные дома. Наши сотрудники работают над решением проблемы, и в ближайшие часы электроснабжение будет восстановлено".

    Напомним, что проблемы со светом на указанных территориях происходили и в летние месяцы. Представители "Азеришыг" объяснили это заменой линий электропередач с целью подготовки к зиме.

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