В 2025 году производство ветровой энергии в Азербайджане увеличилось в 2,3 раза

    Энергетика
    • 20 января, 2026
    • 17:42
    В прошлом году на ветровых электростанциях Азербайджана было произведено 118 млн кВт/час электроэнергии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это в 2,3 раза больше показателя 2024 года.

    В отчетном периоде в Азербайджане было произведено 26 млрд 896,1 млн кВт/час электроэнергии, что на 0,6% больше по сравнению с 2024 годом. Из них 25 млрд 999,9 млн кВт/час составила товарная электроэнергия, что на 0,6% больше в годовом сравнении.

    Из этого объема 2 млрд 802,9 млн кВт/час приходится на гидроэлектростанции (снижение на 5,7% за год), 22 млрд 479 млн кВт/час на тепловые электростанции (+0,9%), 193 млн кВт/час на электроэнергию, полученную от сжигания отходов (-4,3%).

    За отчетный период на солнечных электростанциях было произведено 599,5 млн кВт/час электроэнергии, что на 9,8% больше показателя 2024 года.

    Ötən il Azərbaycanda külək enerjisinin istehsalı 2,3 dəfə artıb

