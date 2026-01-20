Ötən il Azərbaycanda külək enerjisinin istehsalı 2,3 dəfə artıb
- 20 yanvar, 2026
- 16:14
Ötən il Azərbaycanda külək elektrik stansiyalarında 118 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 2,3 dəfə çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 26 milyard 896,1 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 0,6 % çoxdur. Bunun 25 milyard 999,9 milyon kVt/saatı əmtəəlik elektrik enerjisi olub ki, bu da illik müqayisədə 0,6 % çoxdur.
Bunun 2 milyard 802,9 milyon kVt/saatı su elektrik stansiyalarında (il ərzində 5,7 % azalıb), 22 milyard 479 milyon kVt/saatı isə istilik elektrik stansiyalarında (+0,9 %), 193 milyon kVt/saatı tullantıların yandırılmasından alınan elektrik enerjisi (-4,3 %) istehsalının payına düşür.
Hesabat dövründə günəş elektrik stansiyalarında 599,5 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 9,8 % çoxdur.