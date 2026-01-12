В 2025 году добыча газа на месторождении "Абшерон" увеличилась почти на 7%

В 2025 году на месторождении "Абшерон", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыто 1,6 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго за 2025 год, это на 0,1 млрд кубометров (6,7%) больше в годовом сравнении.

В 2025 году в Азербайджане добыто 51,5 млрд кубометров природного газа, что на 1,2 млрд кубометров (2,4%) больше по сравнению с показателями 2024 года.

В прошлом году Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) добыто 7,9 млрд кубометров природного газа (на 0,2 млрд кубометров или 2,6% больше, чем в 2024 году).

В 2025 году с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто 14,1 млрд кубометров газа (+0,8 млрд кубометров или 6%), а с месторождения "Шахдениз" - 27,9 млрд кубометров (+0,1 млрд кубометров или 0,3%).