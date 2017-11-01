В 2020 году цены на нефть могут вернуться к уровню 100 долларов за баррель

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Падение цен на нефть может закончиться уже в следующем году, а в 2020-м цены способны вернуться к 100 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании Национального рейтингового агентства России (НРА).

Как говорится, в последние три года из-за низких цен компании резко сократили инвестиционные программы, что в 2018 году может привести к кризису предложения на глобальном сырьевом рынке.

Согласно прогнозу, уже в 2017 году доходы федерального бюджета от нефтегазового сектора вернутся к уровням 2015 года и даже превысят их.