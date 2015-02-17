​В 2018-2019 гг. на самом крупном нефтеперерабатывающем заводе Азербайджана обновят оборудование

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В целях модернизации технологических устройств, повышения производства и улучшения экологической атмосферы Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) приступил к реализации нового проекта.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, согласно действующей программе, в каталитических крекинговых устройствах завода и устройствах ЕD-АV-6 предусматривается проведение определенных работ по модернизации. Так, итальянская компания "Foster Wheller" (Италия) приступила к реализации проекта по доведению уровня производительности в устройстве ED-AV-6 № 21 до 7,5 млн. тонн, рациональному использованию внутреннего теплопотенциала устройств, а также доведению американской компанией UOP производительности каталитически крекингового устройства № 55 до 2,5 млн. тонн.

В то же время, в центре внимания находится вопрос обеспечения сырьем ПО "Азерихимия" для производства 100 тыс. тонн полиэтилена и 150 тыс. тонн полипропилена.

В ближайшие годы планируется также строительство новых устройств по технологиям UOP и других компаний. Это поможет очищению обладающих важной ролью в улучшении экоатмосферы сжиженных газов и каталитических крекинговых устройств от серных соединений. В связи с этим, при содействии "Foster Wheller" представители UOP провели переговоры с SОCАR. На продлившихся несколько дней встречах гости выступили с предложениями, обсудили вопросы строительства новых установок, коснулись сути, объема и даты выполнения работ по модернизации технологических устройств завода.

На переговорах был подписан протокол, принято решение об осуществлении проекта в 2018-2019 гг.

Отметим, что эти мероприятия связаны с работами по реконструкции, начатыми в действующих в стране нефтеперерабатывающих предприятиях в целях ускорения процесса применения стандартов "Евро-5".