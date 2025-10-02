Узбекнефтегаз приглашает третьих партнеров к участию в СРП с SOCAR в Узбекистане

АО "Узбекнефтегаз" приглашает третьих партнеров к участию в Соглашении о разделе продукции, подписанном летом 2025 года с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), о геологоразведке и последующей добыче в Устюртском регионе.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков, выступая на XVI Евразийском форуме Kazenergy "Новый энергетический порядок: акцент на средние державы".

"Как известно, мы недавно объявили о начале сотрудничества с SOCAR. Мы также приглашаем третьих партнеров к этому взаимодействию, и это станет частью нашего соглашения", - отметил он.

Он отметил, что в Узбекистане достаточно долгий период наблюдается снижение добычи природного газа. Однако, при наличии современных технологий, квалифицированных специалистов, надежных партнеров есть возможность изменить ситуацию к лучшему уже в этом году.

"В первую очередь, речь идет о новых геологоразведочных работах и инвестициях, где применяются передовые технологии и опытные партнеры. Мы уже видим определенные позитивные сдвиги, начиная с текущего года: были открыты новые месторождения на территории плато Устюрт", - сказал он.

Сидиков также добавил, что именно на плато Устюрт впервые за последние несколько лет в Узбекистане была пробурена скважина глубиной 5 тыс. метров.

"Сейчас мы бурим глубокие скважины. Глубина в 6,5 тыс. метров - это серьезный технологический вызов. Для сравнения: средняя глубина скважин в Узбекистане ранее составляла около 3 тыс. метров. Мы рассматриваем более интересные, но более сложные месторождения, поэтому планируем бурить глубже. Например, сейчас глубина скважин на плато Устюрт составляет около 5 тыс. метров. И это уже сегодня представляет собой вызов. Если бы два года назад я сказал, что мы сможем бурить на 5 тыс. метров, и у нас на это уйдет примерно год, около 300 дней, то теперь, с применением правильных технологий, современного оборудования и благодаря сотрудничеству с опытными партнерами, мы можем сделать это за 2 месяца. Это принципиально новый подход и совершенно иные перспективы. Мы можем начать добычу на новых месторождениях значительно быстрее, чем раньше - и это большое, позитивное достижение", - отметил председатель правления.

Напомним, 24 июля 2025 года Министерством энергетики Узбекистана, SOCAR и "Узбекнефтегаз" было подписано Соглашение о разделе продукции, предусматривающее проведение геологоразведочных работ и последующую добычу углеводородов в Устюртском регионе.

СРП предусматривает разведку, разработку и добычу на шести инвестиционных блоках "Устюрт" - Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой. SOCAR выступит в качестве оператора на этапе проведения геологоразведочных работ. Согласно документу, планируется проведение поисково-разведочных работ и бурение как минимум одной разведочной скважины в течение первоначального пятилетнего периода. По условиям Соглашения, 3D сейсморазведку планируется провести на площади не менее 1 тыс. кв. км.

Согласно прогнозам, на блоках Устюрта может быть найдено месторождение с запасами нефти 100 млн тонн и природного газа 35 млрд кубометров. Предполагается, что после запуска проекта на плато Устюрт появится возможность ежегодно добывать 5 млн тонн нефти. Суммарные инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд долларов.

Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков ранее в интервью Report сообщил, что геологоразведочные работы на инвестиционных блоках Устюртского региона Узбекистана планируется начать в первом квартале 2026 года.