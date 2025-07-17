"Узбекнефтегаз" и азербайджанская компания обсудили возможность реализации совместных проектов

"Узбекнефтегаз" и азербайджанская компания Master Tools обсудили расширение сотрудничества.

Госкомпания "Узбекнефтегаз" и азербайджанская Master Tools обсудили расширение сотрудничества.

Об этом передает Report со ссылкой на "Узбекнефтегаз".

В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества - поставки оборудования, локализация производства и внедрение современных технологических решений для нужд нефтегазовой отрасли.

"Стороны рассмотрели перспективы промышленной кооперации и реализации совместных проектов, направленных на повышение эффективности производственных процессов и техническое перевооружение отрасли. Особое внимание было уделено обмену опытом и внедрению передовых инженерных решений", - сообщила компания.

Представители Master Tools представили инновационное сварочное устройство, не требующее дополнительных электродов и кабелей для обучения специалистов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить проработку предложений и определить направления взаимовыгодного сотрудничества.

Компания Master Tools LLC является одним из основных поставщиков для компаний SOCAR и BP, она занимается поставкой сварочного оборудования под брендом "Mille", а также необходимого оборудования для нефтегазовых платформ, строительства, производства, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, горнодобывающей промышленности, машиностроения, химии и других отраслей.