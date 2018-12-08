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    Узбекистан стал страной-наблюдателем ОПЕК

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Узбекистан стал страной-наблюдателем Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил председатель конференции ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

    По его словам, статус наблюдателей в Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) 7 декабря получили Узбекистан, Чад, ЮАР, Ассоциация африканских производителей нефти.

    "Я бы хотел выразить признательность новым производителям "не ОПЕК", которые присоединились к нам сегодня в качестве наблюдателей", – сказал глава минэнерго.

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