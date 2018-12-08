Узбекистан стал страной-наблюдателем ОПЕК

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Узбекистан стал страной-наблюдателем Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил председатель конференции ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

По его словам, статус наблюдателей в Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) 7 декабря получили Узбекистан, Чад, ЮАР, Ассоциация африканских производителей нефти.

"Я бы хотел выразить признательность новым производителям "не ОПЕК", которые присоединились к нам сегодня в качестве наблюдателей", – сказал глава минэнерго.