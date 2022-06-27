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Узбекистан может полностью отказаться от экспорта газа

Узбекистан может полностью отказаться от экспорта газа Узбекистан может полностью отказаться от экспорта газа к 2025-2026 году.
Энергетика
27 июня 2022 г. 15:03
Узбекистан может полностью отказаться от экспорта газа

Узбекистан может полностью отказаться от экспорта газа к 2025-2026 году.

Как передает Report , об этом сообщил журналистам председатель правления компании "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов.

"Возможно, в ближайшем будущем весь газ, добытый в Узбекистане, останется в стране, потому что химические заводы расширяются, нужно поддерживать внутреннюю экономику. Да, экспорт был, но у нас еще не та динамика экономики. Нам рабочие места создавать надо, а экспортировать в чистом виде - ну, насколько это выгодно экономике, когда это можно перерабатывать и создавать дополнительные цепочки добавленной стоимости?", - сказал Нарматов, уточнив что прекращение экспорта может случиться к 2025-2026 году.

Он отметил, что сейчас порядка 10% добываемого в Узбекистане газа экспортируется в Китай. По словам Нарматова, процент от месяца к месяцу колеблется, в зависимости от внутренних потребностей Узбекистана - они в приоритете. Как правило, зимой объемы экспортируемого газа снижаются, а летом возрастают.

Он добавил, что существуют компании, которые работают на территории Узбекистана, перед которыми у страны есть определенные обязательства.

"То есть, чтобы поддерживать экономику проектов - китайские компании, российские компании - мы обеспечиваем экспорт их газа (на экспорт газ реализуется по ценам, в разы превышающим цены на внутреннем рынке Узбекистана ). То есть, мы могли бы все это направить на внутренний рынок, но придерживаемся тех соглашений, что у нас есть", - отметил глава "Узтрансгаза".

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Версия на английском языке Uzbekistan may completely refuse to export gas
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan qaz ixracından tamamilə imtina edə bilər

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