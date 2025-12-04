Узбекистан и Азербайджан создали операционную компанию для проекта "Устюрт"

Сегодня в Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия офиса операционной компании Ustyurt Operating Company, созданной для реализации совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) Соглашения о разделе продукции (СРП) по Устюртскому региону.

Об этом сообщили Report в АО "Узбекнефтегаз".

"Это событие стало важным шагом в реализации инициатив в энергетическом секторе и дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Узбекистаном и Азербайджаном", - отметили в компании.

"Узбекнефтегаз" подчеркивает, что открытие офиса Ustyurt Operating Company свидетельствует о переходе проекта в активную фазу.

"В сжатые сроки СРП прошло утверждение, была учреждена и зарегистрирована операционная компания, сформированы профессиональные команды и получены необходимые разрешительные документы. На данный момент началась подготовка к полевым геолого-разведочным работам на месторождении", - сообщили в компании.

"Узбекнефтегаз" отмечает, что Ustyurt Operating Company будет способствовать расширению ресурсной базы страны, повышению эффективности геолого-разведки и обеспечению долгосрочной энергетической стабильности.

Основные задачи компании включают внедрение современных технологий, наращивание производственного потенциала и устойчивое развитие отрасли.

"Данный проект создает прочную основу для расширения двусторонних межгосударственных связей. Новые механизмы управления и сотрудничества, формируемые в рамках инициативы, будут отвечать интересам обеих стран. Открытие офиса укрепляет институциональную базу партнерства и создает благоприятные условия для успешной реализации следующих этапов проекта", - подчеркивает "Узбекнефтегаз".

Напомним, 24 июля 2025 года Министерством энергетики Узбекистана, SOCAR и "Узбекнефтегаз" было подписано Соглашение о разделе продукции, предусматривающее проведение геологоразведочных работ и последующую добычу углеводородов в Устюртском регионе.

СРП предусматривает разведку, разработку и добычу на шести инвестиционных блоках "Устюрт" - Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой. SOCAR выступит в качестве оператора на этапе проведения геологоразведочных работ. Согласно документу, планируется проведение поисково-разведочных работ и бурение как минимум одной разведочной скважины в течение первоначального пятилетнего периода. По условиям Соглашения, 3D сейсморазведку планируется провести на площади не менее 1 тыс. кв. км.

Согласно прогнозам, на блоках Устюрта может быть найдено месторождение с запасами нефти 100 млн тонн и природного газа 35 млрд кубометров. Предполагается, что после запуска проекта на плато Устюрт появится возможность ежегодно добывать 5 млн тонн нефти. Суммарные инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд долларов.

Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков ранее в интервью Report сообщил, что геологоразведочные работы на инвестиционных блоках Устюртского региона Узбекистана планируется начать в первом квартале 2026 года.