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Успешно завершился первый рейс контейнеровоза Maersk на биотопливе

Успешно завершился первый рейс контейнеровоза Maersk на биотопливе В Гамбурге причалило судно Ane Maersk, работающее на биотопливе, - тем самым успешно завершился первый рейс первого крупного контейнеровоза такого рода. Это 350-метровый контейнеровоз, построенный по заказу компании Maersk и предназначенный для перевозки
Энергетика
28 марта 2024 г. 16:20
Успешно завершился первый рейс контейнеровоза Maersk на биотопливе

В Гамбурге причалило судно Ane Maersk, работающее на биотопливе, - тем самым успешно завершился первый рейс первого крупного контейнеровоза такого рода. Это 350-метровый контейнеровоз, построенный по заказу компании Maersk и предназначенный для перевозки 16,6 тыс. 20-футовых (около 6 м) контейнеров.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в сообщении компании.

Судно было построено на верфи южнокорейской компании HD Hyundai Heavy Industries в городе Ульсан. Ane Maersk выполнило первый рейс по маршруту из китайского порта Нинбо в Гамбург.

Maersk представила контейнеровоз на биотопливе - зеленом метаноле - в прошлом году. В Maersk заявляют, что при использовании этого топлива судно выделяет в день на 100 т углекислого газа меньше, чем в случае с обычным дизелем. В ближайшие два года у Maersk должно появиться около двух десятков таких судов. Другие морские грузоперевозчики также заказывают контейнеровозы, работающие на биотопливе.

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