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Урсула фон дер Ляйен приветствовала соглашение о регламенте сокращения потребления газа в ЕС

Урсула фон дер Ляйен приветствовала соглашение о регламенте сокращения потребления газа в ЕС Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала политическое соглашение стран Евросоюза о регламенте мер сокращения спроса на газ "решительным шагом, чтобы противостоять угрозе полного прекращения подачи газа".
Энергетика
27 июля 2022 г. 00:51
Урсула фон дер Ляйен приветствовала соглашение о регламенте сокращения потребления газа в ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала политическое соглашение стран Евросоюза о регламенте мер сокращения спроса на газ "решительным шагом, чтобы противостоять угрозе полного прекращения подачи газа".

Как сообщает Report, об этом говорится в ее коммюнике, опубликованном вечером 26 июля.

"Я решительно приветствую одобрение Советом ЕС регламента совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Политическое соглашение, достигнутое советом в рекордно короткие сроки на основе предложения комиссии "Экономить газ для безопасной зимы", представленного на прошлой неделе, обеспечит упорядоченное и скоординированное сокращение потребления газа в ЕС для подготовки к предстоящей зиме", - считает она.

По ее словам, этот регламент будет дополнять все другие действия, предпринятые на сегодняшний день в контексте плана REPowerEU по сокращению зависимости от российских энергоносителей, в частности, в сфере диверсификации источников газоснабжения, ускорения развития возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности.

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Версия на азербайджанском языке Ursula fon der Lyayen Aİ-nin qaz istehlakının azaldılması ilə bağlı razılaşmasını alqışlayıb

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