Уровень газификации в Азербайджане достиг 96,6%
Энергетика
- 27 февраля, 2026
- 16:57
Число абонентов, обеспеченных природным газом в Азербайджане, на начало 2026 года составляло 2 млн 668 тыс. 702 человека.
Об этом Report сообщает со ссылкой на отчет Министерства энергетики за 2025 год.
Согласно информации, общий уровень газификации составил приблизительно 96,6%.
Работы по газификации продолжаются.
Последние новости
17:21
Цены на нефть эталонных марок выросли на более чем 3% - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
17:19
В Милли Меджлисе предложили ввести обязательную сертификацию тургидовМилли Меджлис
17:17
Фото
Эльвин Асланов: Мемориал в Ходжалы призван увековечить память о жертвах геноцидаВнутренняя политика
17:17
Премьер Эфиопии ознакомился с деятельностью СЭЗ "Алят"Внешняя политика
17:13
Экономический совет обсудил проект стратегии развития Азербайджана до 2031 годаВнутренняя политика
17:10
Вклад туризма в ненефтегазовую экономику Азербайджана вырос до 7,5% в 2025гТуризм
17:07
В Азербайджане введут вето на неэффективные цифровые проектыИКТ
17:03
ЕК начала временное применение соглашения с МЕРКОСУРДругие страны
17:01