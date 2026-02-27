Уровень газификации в Азербайджане достиг 96,6%

Число абонентов, обеспеченных природным газом в Азербайджане, на начало 2026 года составляло 2 млн 668 тыс. 702 человека.

Об этом Report сообщает со ссылкой на отчет Министерства энергетики за 2025 год.

Согласно информации, общий уровень газификации составил приблизительно 96,6%.

Работы по газификации продолжаются.