    Уровень газификации в Азербайджане достиг 96,6%

    Энергетика
    • 27 февраля, 2026
    • 16:57
    Число абонентов, обеспеченных природным газом в Азербайджане, на начало 2026 года составляло 2 млн 668 тыс. 702 человека.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на отчет Министерства энергетики за 2025 год.

    Согласно информации, общий уровень газификации составил приблизительно 96,6%.

    Работы по газификации продолжаются.

    Azərbaycanda qazlaşmanın səviyyəsi açıqlanıb

