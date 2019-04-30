УМЭО SOCAR экспортировало ненефтяную продукцию на 43,1 млн долларов

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-марте этого года возглавила список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на апрельский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Объем экспорта управления за этот период составил 43,1 млн долларов.

В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ОАО "Азерэнержи" (38,4 млн долларов), ООО "Azəralüminium", (19,1 млн долларов), ЗАО AzerGold (13 млн долларов), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (4,5 млн долларов), ООО "CTS-Agro" (2,4 млн долларов), ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" (1,2 млн долларов), "Бакинский завод нефтяного машиностроения" (310 тыс. долларов), ООО "Азерипек" (135 тыс. долларов), "Азербайджанские железные дороги" (85 тыс. долларов).

В первую десятку в списке частных компаний-экспортеров ненефтяного сектора вошли ООО "MKT İstehsalat Kommersiya" (26,9 млн долларов), ООО SOCAR Polymer (23,6 млн долларов), Azerbaijan International Mining Company (20,8 млн долларов), ООО "P-Aqro" (8,3 млн долларов), ООО TST Export (7,8 млн долларов), ООО Sun Food (6,6 млн долларов), ООО Azhazelnut (6,1 млн долларов), ООО "Ram Beynəlxalq Nəqliyyat və Ticarət" (6 млн долларов), ООО "Baku Steel Company" (5,7 млн долларов), ООО "Azerstar" (5,4 млн долларов).