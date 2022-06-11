UNCTAD: Тенденция роста прямых иностранных инвестиций в экономику Турции связан с SOCAR

Тенденция роста прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Турции в 2021 году обусловлена ​​рефинансированием проектов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на нефтегазовых активах в Турции.

Тенденция роста прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Турции в 2021 году обусловлена ​​рефинансированием проектов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на нефтегазовых активах в Турции.

Как передает Report, об этом говорится в Докладе о мировых инвестициях за 2022 год, опубликованном Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Прямые иностранные инвестиции в турецкую экономику увеличатся на 60% до 13 млрд долларов в 2021 году, тогда как в последние два года наблюдался спад.

Согласно отчету, приток ПИИ в Западную Азию увеличился на 59% в прошлом году до 55 миллиардов долларов. В то время как Объединенные Арабские Эмираты остаются крупнейшим получателем инвестиций с устойчивым потоком в размере 20 миллиардов долларов, инвестиции в Саудовскую Аравию увеличились более чем втрое до 19 миллиардов долларов.

Следует отметить, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) создала в конце 2006 года дочернюю компанию SOCAR Turkey в Турции. Она создана в братской республике для реализации проектов в области нефтепереработки и нефтехимии, торговли природным газом. SOCAR Turkey владеет контрольным пакетом акций (51%) нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding.