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Украинские компании хотят восстановить Тертерскую ГЭС

Украинские компании хотят восстановить Тертерскую ГЭС Украинские компании готовы оказать содействие в восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана.
Энергетика
30 июня 2021 г. 13:31
Украинские компании хотят восстановить Тертерскую ГЭС

Украинские компании готовы оказать содействие в восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана.

Об этом Report заявил депутат Полтавского областного совета Украины, эксперт по вопросам энергетики Евгений Корф.

По его словам, украинские компании могут реализовать в Карабахе работы, которые на просторах бывшего Советского Союза мало кто может сделать: "Те же самые системы возбуждения для генерации в Украине производят 2 предприятия. В других странах СНГ их производят одно белорусское и два российских предприятия. Из крупных западных предприятий тоже мало кто их производит. У нас производство таких генерирующих систем дешевле и качественнее, наши предприятия также имеют большой опыт в ремонте и восстановлении генераторов и турбин".

Он отметил, что сейчас "оживает" украинский автомобильный завод "КрАЗ": "В настоящее время США планируют закупать продукцию этого завода. Учитывая это, я думаю, что для освобожденных районов продукция "КрАЗа" тоже может быть интересна".

Е. Корф подчеркнул, что пока ведутся переговоры о возможности сотрудничества предпринимателей Полтавской области с азербайджанским предприятием Bakukabel: "Наша первая встреча пока носит ознакомительный характер. В будущем намечаются перспективы сотрудничества между украинскими и азербайджанскими предпринимателями. По имеющейся у нас информации, азербайджанская сторона должна будет восстановить Тертерскую ГЭС, которая сейчас находится в крайне плачевном состоянии. Украинские компании также имеют возможность восстановить эту ГЭС, то есть Азербайджан может использовать опыт Украины в этой сфере".

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