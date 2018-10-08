Украина закупила у Азербайджана нефти на 300,5 млн долларов за 9 месяцев

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года Украина закупила у Азербайджана нефть стоимостью 300,503 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, это следует из данных Государственной фискальной службы страны.

За отчетный период Украина импортировала нефти на 7,176 млн долларов из Алжира, 7,117 млн долларов из Ирана и 2,807 млн долларов из других стран.

В общей сложности за 9 месяцев года Украина импортировала 569,081 тыс. тонн нефти на общую сумму 317,603 млн долларов.